El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuestionó a la ex Presidente Cristina Elisabet Kirchner por brindar un apoyo explícito a la movilización convocada por la CGT para el próximo martes 7 de marzo.

"La ex Presidenta se va a sumar a todo aquello que haga que fracase el cambio. Lo hace desde el 10 de diciembre militantemente. Lamentamos que otros sectores que han apoyado este proceso de cambio sean funcionales a esa vocación", declaró el ministro coordinador en una conferencia de prensa que compartió con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

El funcionario aseguró que las puertas de la Casa Rosada están abiertas para evitar la movilización y un eventual paro. No obstante le pidió "honestidad intelectual" a los líderes de la protesta y les recordó que en 2014, cuando la recesión había sido mayor a la de 2016, casi no plantearon una agenda de conflicto ante el gobierno del Frente para la Victoria.

"Si hay que sentarnos a dialogar, lo haremos. No sabemos hasta ahora cuál es la razón objetiva del paro. No hay ninguna consigna. Pareciera que en general creen que la economía no va por el mundo correcto", reflexionó el jefe de Gabinete.

Peña destacó que hay varios indicadores que demuestran que la economía comenzó a recuperarse e informó que hace siete meses que la Argentina registró generación neta de empleo, pese a algunas suspensiones, despidos y cierres de fábricas planteados los últimas semanas.