Marcela Feudale escribió una dura carta en Facebook, ¿dedicada a Flor de la V?

Florencia de la V explotó en Twitter luego de que El Polaco derrotara a Fede Bal en el teléfono y pasara a la final del Bailando.





"Se le vieron los hilos! #Siempre! Arreglado desde el día uno. #Pateticos", publicó la actriz en su cuenta de Twitter, luego de haber quedado muy enojada con la producción de Ideas del Su cuando reemplazó a Pampita.





Embed Nada me sorprende. Más arreglado es imposible !!! Ahora sí tienen la final que querían ... #pateticos — Flor De La Ve (@Flordelav) 15 de diciembre de 2016





El motivo no fue dicho, pero la actriz aclaró que no pensaba regresar al programa porque la había pasado mal.





Luego mandó otro mensaje dando a entender que la producción de ShowMatch quería una final con El Polaco: "Nada me sorprende. Más arreglado es imposible !!! Ahora sí tienen la final que querían ... #pateticos".





Quien salió a bancar al programa que conduce Marcelo Tinelli fue nada más y nada menos que la locutora histórica del ciclo, Marcela Feudale. Sin dar nombres, "La Enana" escribió una extensa carta en Facebook criticando a aquellos que "se olvidan que ShowMatch los ayudó a salir del agujero".





"A los q entraron llevándose todo puesto...muchos se cayeron y vinieron a buscar plata y revancha y se sentaron a hablar maravillas de una empresa, su conductor y sus empleados. Pero a vuelta de correo se olvidan q los ayudaron a salir del agujero y como escorpiones, signados por su destino fatal, vuelven a picar a quien los salvo, solo q su ponzoña se va metiendo en ellos...y no se dan cuenta hasta q punto se deslizan hacia el final. Manotazos de ahogado. El precio de ya no ser estrellas", expresa Feudale en uno los párrafos.





¡Mirá el texto completo que escribió Marcela Feudale!





Que pena..

Llevo trabajando en Showmatch 25 temporadas. Hemos pasado por todo. Grandiosos, horribles, buenos y malos momentos. Hemos recibido criticas del mas diverso tenor. Pero siempre nos salvo algo: nunca nos creimos la reserva moral del pais y siempre supimos q en el fondo...solo era un programa de television.

En su viraje de Videomatch a Showmatch, muchos de mis viejos compañeros de equipo quedaron en el camino, pero yo, como locutora del programa, segui navegando sus aguas.

Desde entonces he visto a todas y todos pasar x ahi. Llegan con todo tipo de actitud: como divas y divos rodeados de cortesanos q los asisten en toda necesidad, como niños o niñas timidos, de miradas esquivas, q buscan un lugarcito para entrar en el medio. Ahora-en muchos casos, no en todos- verlos salir es otra cosa.

A los q entraron llevandose todo puesto...muchos se cayeron y vinieron a buscar plata y revancha y se sentaron a hablar maravillas de una empresa, su conductor y sus empleados. Pero a vuelta de correo se olvidan q los ayudaron a salir del agujero y como escorpiones, signados por su destino fatal, vuelven a picar a quien los salvo, solo q su ponzoña se va metiendo en ellos...y no se dan cuenta hasta q punto se deslizan hacia el final. Manotazos de ahogado. El precio de ya no ser estrellas.

Los humildes, cuando vienen a la segunda vuelta, ya son distintos. El brillo de sus ojos, su actitud, ya no es la misma. Hay un "aqui estoy yo" implicito q aunque no se quiera...atraviesa la pantalla. Ya empiezan a derivarte a un agente de prensa, ya no manejan sus agendas, se despersonalizan. Pierden lo mas bello q tiene el hombre: lo genuino. Lloran sin Lagrimas, especulan c historias poco felices. Y lo peor, es q no se dan cuenta, hasta q la vida de un cachetazo los baja de golpe.

La television amigos, es terrible, saca y hace ver lo mejor y lo peor de nosotros. Sus rayos catodicos q tanto encandilan, no perdonan. Quedamos desnudos.

Lo q pasa, q en un pais con poca memoria no es facil acordarnos de quien hizo que. Pero parece q finalmente lo genuino triunfa.

No dudo q Fede y Laurita, son los q mejor bailan y q sacuden esos cuerpos de una manera envidiable. Pero sus historias de amor y desamor, les jugaron en contra. Aunque te parezca q no, aunque no fuera ciertolo q se dice...hay q tener mucho cuidado en como se lo trata o en que se hace por esto de los rayos catodicos q recien te conte.

Este año lo q gano en Showmatch fue lo genuino, lo poco actuado, la frescura q los q estamos mas grandes esperamos de la juventud: eso q sale espontaneamente como le salia a Charlotte o al Polaco. Eso q te hace reir sinceramente c todo el cuerpo y q te trae los mejores recuerdos de tu tiempo.

Es la humilde opinion de alguien q lleva muuuuucho tiempo mirando en Platea Preferencial el bailando.

Adultos mayores famosos; dejen de joder a los q ganan hoy con sus apreciaciones fuera de tiempo y lugar y dejen q disfruten. Adultos menores famosos genuinos de hoy: No pierdan lo genuino q tienen en funcion de una tele y una fama q hoy se les brinda la abiertamente y mañana puede no estar.