Mano a mano con Mica, Cande y Francisco Tinelli bien picante

"La propuesta nos encantó y además estamos muy contentos de estar acá. Mientras estemos juntos, a todos lados", dijo, con una sonrisa, Francisco. Y su padre, a través de Twitter, se mostró muy orgulloso: "Qué lindo verlos juntos en Mar del Plata".





En ese sentido, se refirieron a la relación que tienen con las parejas de sus hermanos y los celos que podrían tener entre ellos. "Ellas son 'cuida' hasta ahí, yo también soy 'cuida' con ellas. Pero es un cuidado desde un buen lugar, no como una obsesión", comentó Fran. Y Mica opinó en el mismo sentido: "Nos acompañamos. Somos súper unidos y nos cuidamos desde un lindo lugar. No hay celos ni nada". Además, se refirieron al tema del momento, que lo tiene a su padre como protagonista.





-¿Cómo se ven con un papá presidente de la Nación?





-Cande: No sé.





-Mica: Es muy fuerte. Pero la verdad es que no se habla de eso en la familia. La gente lo comenta, lo escuchamos, pero es a futuro. Hay que disfrutar y ver lo que está pasando hoy.





-¿Alguno de ustedes podría ir al Bailando?





-Mica: No, eso está descartado totalmente. No creo, somos muy tímidos.





-Cande, ¿cómo tomás las críticas por los tatuajes? ¿No te tiene cansada?





-Cande: Al principio por ahí me enojaba, pero como ya estoy totalmente tatuada intento no usar tanto Twitter ni leer nada, estoy tranquila. Me siento tan bien con lo que hago que lo que dice el otro pierde peso.





-Estás muy comprometida con el tema de los animales. Estuve viendo en Mar del Plata que todavía hay botelleros que llevan caballos. En Capital está prohibido, ¿qué pensás sobre esto? ¿Debería haber una ley más estricta?





-Cande: Estaría buenísimo. Después de lo de los galgos, cuantas más leyes haya es mejor, pero es todo bastante complicado. Creo que se puede lograr y estaría buenísimo. En lo que se pueda voy a estar, siempre.





-Terminó siendo cierto lo de La Mole Moli, que jugaba con los galgos...





-Cande: Creo que sí, no quiero hablar de La Mole pero la verdad cae por su propio peso, la evidencia se ve.

