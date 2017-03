Macri sigue apostando a las redes sociales y lanzó un nuevo slogan: "#NoAflojemos"

Durante la madrugada de este jueves, el presidente Mauricio Macri convocó a sus seguidores de la red social Facebook a sumarse a la campaña #NoAflojemos.

"Recorriendo el país me dijeron una y otra vez 'no aflojes Mauricio, no aflojes'. Ahora yo les digo: no aflojemos. No nos demos por vencidos. No escuchemos las voces de quienes nos quieren desanimar", explicó el mandatario.

"Si tenés a mano papel y marcador agregá tu foto en los comentarios. Voy a mirar todas las que lleguen", añadió.

Durante la mañana de este miércoles, Macri habló ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El jefe de Estado utilizó su discurso para apuntar contra el kirchnerismo y repasar sus logros de gestión.

