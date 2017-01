Macri recibió a la familia de Brian y reiteró que impulsará la baja de la edad de imputabilidad

El presidente Mauricio Macri se comprometió a impulsar una iniciativa para bajar a 14 años la edad de imputabilidad durante una reunión que mantuvo con la familia de Brian Aguinaco, el chico asesinado el mes pasado en el barrio porteño de Flores.



Así lo indicó ante la prensa el abuelo de Brian, Eduardo De Oto, quien concurrió a la residencia de Olivos junto al padre del chico asesinado, Fernando Aguinaco; su madre Eliana Passada, y el abogado de la familia, Guillermo Endi.



Brian murió el 26 de diciembre pasado, luego de que dos días antes recibiera un balazo de parte de dos motochorros que estaban asaltando a una mujer y que pensaban que el vehículo en el que viajaba el niño y su abuelo los estaba persiguiendo.



El resonante caso generó una fuerte indignación en gran parte de la sociedad y volvió a poner sobre la mesa la discusión por la baja de la edad de imputabilidad, ya quien está sindicado como autor del homicidio de Brian es un adolescente de 15 años que fue sobreseído por su edad y trasladado a Perú, su país de origen.



"Recibimos mucho apoyo del Presiente en todo, en lograr leyes y muchas medidas. Se pidió que no se politice y el objetivo es lograr el consenso con todos los partidos políticos", sostuvo De Oto sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil que se impulsará y que tendrá entre sus cambios la disminución de la edad de imputabilidad, fijada en los 16 años.



Al respecto, el abuelo, que no es el mismo que manejaba el auto de Brian al momento del asesinato, comentó a la prensa que fue "una charla amena" en la que "se hablaron de muchas medidas concretas, como la baja en la edad de imputabilidad".



Anticipó además que se formarán "las comisiones que correspondan para el Régimen Penal" Juvenil y resaltó que padres del chico "se fueron bastante satisfechos" de la reunión en Olivos que se extendió por 45 minutos.



"El equipo del Presidente se comprometió con nosotros a resolver el problema. No queremos bajar la edad de imputabilidad por bajarla, sino en el contexto de que la ley sea completa y apuntada a delitos complejos y graves", añadió.



Junto a Macri estuvieron el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.



Días atrás, el Gobierno afirmó que quiere tratar la reforma del Régimen Penal Juvenil en 2018 pero el debate ya se inició y los distintos sectores políticos del país se expresaron a favor y en contra de la posibilidad de bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.



Pese a esto, existen coincidencias en que existe la necesidad de reformular la normativa que rige desde 1980.



La modificación del régimen también genera diferencias entre los dirigentes de un mismo partido, mientras la Iglesia ya aclaró que está en contra de llevar la edad de imputabilidad a los 14 y reclamó no convertir a los jóvenes en "enemigos sociales".



Antes del inicio de la campaña electoral, el Gobierno anticipó su intención de discutir la cuestión en el Congreso después de los comicios, aunque señaló que convocará a una comisión de expertos para elaborar la propuesta legislativa.