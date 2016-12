Macri le respondió a un chico de 7 años que lo invitó a su cumpleaños

Embed







El presidente Mauricio Macri respondió una carta de un niño de 7 años, que lo invitó para su cumpleaños; lamentó no poder asistir al festejo y le expresó sus mejores deseos.En su cuenta de Facebook el Presidente publicó la carta de Bruno, quién vive en la provincia de Santa Fe, y su respuesta.La madre del niño acompañó la nota de invitación de su hijo: "Buenas tardes Mauricio, te escribo en nombre de Bruno, mi hijo, quien el 24 de noviembre cumple 7 años. Se lo festejamos el día sábado y me pide que te pase la tarjetita de invitación, ya que le gustaría que vengas a su cumple ja ja ja. Mi vida, hermoso, dice que sería muy emocionante tenerte dentro de sus invitados y no te cuento para los padres !!!! Cumplo con mi hijo en ayudarlo de alguna manera a que un sueño, de los que empieza a tener, se pueda tal vez cumplir. Te esperamos, aunque sabemos muy bien o mejor dicho nos imaginamos lo que debe ser tu agenda :) Suerte !!!! Claudia".Macri respondió: "Esta tarjetita de Minecraft me llegó con la invitación de Bruno a su cumpleaños. Como no pude ir, le respondí con esta carta y con mis mejores deseos para sus felices 7 años".