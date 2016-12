Macri: "Espero que el Senado muestre que tiene un compromiso distinto con la gobernabilidad"

El presidente Mauricio Macri volvió a la carga sobre el tema de la aprobación de la reforma del impuesto a las ganancias durante una entrevista telefónica desde Córdoba, concedida esta mañana al programa "Lanata sin filtro", conducido por Jorge Lanata en Radio Mitre.



Durante esta conversación, destacó su expectativa de que "el Senado muestre que tiene un compromiso distinto con la gobernabilidad" y rechace el proyecto opositor, aprobado esta semana por la cámara de Diputados.



"Es tan poco serio lo que han hecho que ni siquiera hay un dictamen de la AFIP explicando cuánto cuesta la baja del Impuesto. Se ha discutido sobre números que no son verdad. Son varias decenas de miles de millones de pesos que faltarían en el Presupuesto que acaba de aprobarse", afirmó el mandatario, ""Esto es inaceptable, inentendible, es una vergüenza. Piensan que los argentinos somos tontos. En vez de colaborar, quieren engañarnos detrás de banderas demagógicas que no contribuyen a nada".



Macri hizo referencia también a la actitud del diputado Sergio Massa, que evitó la conferencia de prensa con sus pares del FpV. "No van a engañarnos, al final del camino terminan siendo lo mismo y por algo compartieron tantos años en el Gobierno", criticó, "Yo apuesto a que la gente aprenda a ser confiable. Esto lo tienen que entender Massa y todos los dirigentes. La Argentina tuvo muchas décadas de gente que manipuló y trató de disfrazar las cosas y, a la larga, cuando uno es un impostor, sale a la luz".





Télam