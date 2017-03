Macri destacó que el Gobierno proyecta en "términos de largo plazo" en vez de poner "parches"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que el Gobierno nacional proyecta en "términos de largo plazo" y no con "parches" que, con el tiempo, "deja a todos mucho peor", destacó el valor del "esfuerzo" y de "aspirar al desarrollo de nuevos proyectos" y pidió al Congreso Nacional la urgente sanción de la ley de emprendedores.



Así lo expresó al encabezar esta mañana junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, en la ciudad bonaerense de Saladillo, el acto de colocación de la piedra fundacional de la planta Cicaré, especializada en el desarrollo y producción de helicópteros.



"Quiero decirte que hoy acá, en Saladillo, estamos ratificando una decisión de fondo que tomamos hace 15 meses, que es animamos a cambiar, animarnos a abrir una puerta que está llena de desafíos, está llena de dudas, sin duda, porque el mundo hoy está atravesando enormes dificultades, pero hoy más que nunca todas esas dificultades son oportunidades para los argentinos", dijo el Presidente mirando al titular de la planta, Augusto "Pirincho" Cicaré.



En ese marco, destacó las políticas de "largo plazo" impulsadas por la gestión de Cambiemos y cuestionó la mirada de corto plazo en la gestión por entender que genera "parches" que, con el tiempo, "nos dejan a todos mucho peor".



Macri –junto a la gobernadora María Eugenia Vidal- viajó especialmente a esa ciudad rural para volverse a ver con "Pirincho", dueño de la empresa familiar, a quien en la campaña presidencial le había prometido que -en caso de ganar la Presidencia- le otorgaría créditos para ampliar la producción de helicópteros.



El jefe de Estado apuntó asimismo que "esas dificultades son oportunidades para que encontremos ese lugar que los argentinos perdimos hace mucho tiempo y que nos llevó a que un tercio de los argentinos estén en la pobreza y que nos duela y que muchos de los que laburan no puedan proyectar por falta de estabilidad por falta de reglas de juego claras".



"Le agradezco a Dios que me haya impulsado a dedicarme a la política para poder ayudar a que mucha gente pueda realizar sus sueños y a vos", le dijo Macri a "Pirincho", como lo llamó una y otra vez en su discurso, y como se lo conoce en el pueblo.



El Presidente recordó que, cuando en campaña conoció la empresa familiar Cicaré, se había maravillado y pensado: "Esto no puede ser que pase acá y que nadie sepa".



"Ahí hicimos un compromiso y hoy se van a multiplicar por cuatro los helicópteros que se producen en Saladillo y por dos el empleo", aseveró el mandatario.



"Esto significa muchísimo para nosotros que estamos buscando ese lugar en el mundo para los argentinos", aseguró Macri y mencionó que "parecía de ciencia ficción" cuando contaba a sus amistades que en Saladillo se producían helicópteros.



"Esto tiene que ver, como decía María Eugenia (Vidal), con apostar a nosotros mismos, a lo que somos capaces de hacer, porque son muchos años en el cual nos bajaban un discurso al que nosotros nos teníamos que resignar, que nosotros no somos parte de ese mundo y no tenemos las mismas capacidades", aseveró.



En otro tramo de su discurso, Macri recordó las primeras decisiones económicas de su gestión -la salida del cepo cambiario y del default.



Dijo que dejamos de ser "deudores seriales" y analizó que eso produjo "confianza, dentro y fuera del país", y "eso trajo de vuelta crédito y financiamiento" y "después de 50 años hay crédito para comprar la casa propia".



Además, el Presidente destacó "el financiamiento para las pymes" y pidió "el apoyo del Congreso (para sancionar) una ley pyme que facilita enormemente el desarrollo".



"Estamos esperando la ley de emprendedores, que el Congreso la tiene demorada" para que "los futuros Cicaré no tengan problemas", señaló.



En ese marco, Macri advirtió que "no es una carrera de obstáculos" sino "una carrera donde uno se supera" y donde se deben esquivar "pozos o trampas que aquellos que no creen en una sociedad como la que estamos apostando hoy nos generan".



Por su parte, Vidal, elogiada varias veces por el jefe de Estado en su discurso, expresó: "Somos los que no bajamos los brazos, somos aquellos quienes para bajar los brazos nunca es una opción, somos los que no nos damos por vencidos y trabajamos silenciosamente cada mañana sin ni siquiera considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque haya sido un día duro, aunque las condiciones no sean las mejores, aunque las cosas no siempre nos salgan".