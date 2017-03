Macri afirmó que los resultados de las pruebas Aprender fueron "sorprendentemente malos"

El presidente Mauricio Macri, anunció hoy que los resultados de las pruebas Aprender fueron muy malos, sorprendentemente malos" y reclamó al Congreso la aprobación del Instituto de Calidad Educativa.

Desde la residencia presidencial de Olivos, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y calificó las estadísticas nacionales en ese aspecto como "dolorosas".

El jefe de Estado aseguró que "siete de cada diez chicos que termina el secundario no tiene conocimiento en matemáticas y y 5 de cada diez no comprenden textos", y agregó que "de cada dos alumnos uno no termina la secundaria".

En ese sentido, el líder del PRO advirtió sobre los "pobres" resultados obtenidos por la prueba Aprender, pero manifestó: "Tiene solución. Se puede mejorar, vamos a mejorar".

Vamos a hacer de este sistema educativo, uno de los mejores sistemas educativos del mundo. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) 21 de marzo de 2017

Asimismo, reclamó un "compromiso permanente principalmente de la dirigencia argentina" para mejorar la educación, ante lo cual convocó a formar parte de "una gesta nacional".