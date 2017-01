Macabro: Encontraron el cuerpo de un hombre calcinado en una huella rural de Albardón

El cuerpo de un hombre calcinado y en estado de descomposición fue encontrado por la policía en la zona de Matagusanos en Albardón.

El cadáver fue encontrado tras un llamado anónimo al 911 alertando sobre la presencia del cuerpo. El hallazgo se produjo anoche, en una huella rural a unos 600 metros de la Ruta 40.





Después de días con intenso calor y con dos jornadas con lluvias, el cadáver presenta un avanzado estado de descomposición. Por eso el cuerpo ya fue trasladado a la Morgue Judicial en donde le darán horas de frío para después proceder a la autopsia y determinar allí si tiene heridas de bala o de arma blanca.





Aún no se ha podido determinar la identidad del fallecido ya que, al parecer, no llevaba documentación que lo identifique. A esto se suma que no hay denuncias policiales por hombres desaparecidos recientemente, por lo que no se cuenta con ningún indicio sobre quién sería este hombre.





Con este panorama será de crucial importancia la muestra de ADN que tomen del cuerpo para poder establecer su filiación con posterioridad. Entiende en el caso el juez Benedicto Correa.