Luli Fernández se descargó con todo en las redes

Lejos de sus habituales intervenciones en las redes sociales para compartir sus poroyectos y sensaciones en las redes, Luli Fernández esta vez utilizó su cuenta de Twitter para hacer un fuerte descargo.

"Las mujeres que agreden sistemáticamente en las cuentas de Instagram de quienes trabajamos en el medio, son las mismas que después se plantan con el cartel de #NiUnaMenos", escribió Luli ante los comentarios agresivos que recibe.

"Las barbaridades que leo en mis redes y en las de amigas del ambiente me ponen la piel de gallina. ¡Es triste leer a una mujer agredir a otra, no hace más que evidenciar el espantoso lugar en el que ellas mismas se ponen! Muy triste", agregó la modelo y conductora.

Por último, la joven de 28 años compartió una imagen que rezaba lo siguiente: "El que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención".