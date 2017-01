Los Pumas mostraron su calidad en Viña del Mar

Los Pumas, con un equipo joven de jugadores en desarrollo, ganaron cómodamente los tres partidos de la fase de grupos y este domingo por la tarde irán por el título del seven de Viña del Mar.

Con buena labor de los mendocinos Maximiliano Filizzola y Fausto Fortunato, el equipo nacional arrancó la jornada goleando a Brasil por 28 a 7 con dos tries del tucumano Isaac Sprenger, uno de Germán Klubus y otro del salteño Mauro Perotti. El cordobés Augusto Guillamondegui acertó 3 goles y hubo uno más de Facundo Mare.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Lucas Borges, le ganó 24 a 5 a Uruguay tras un gran primer tiempo (el parcial fue 24 a 0) en el que hubo tries de Perotti, el cordobés Roura, Klubus y Ramiro Finco. Guillamondegui sumó un par de conversiones. En el complemento el rendimiento no fue tan bueno, Fortunato fue amonestado y en la última pelota llegó el try de los uruguayos. El cierre fue victoria ante Estados Unidos por 26-0 con tries de Finco, Filizzola, Roura y Camerlincx. Guillamondegui agrego una conversion y Klubus dos más.

En el resto de la jornada se destacaron Fiji y Chile, protagonistas del encuentro que cerró la jornada. Los isleños ganaron sus 3 partidos e irán en busca de una revancha de la derrota con Los Pumas en la final de Punta del Este. Los trasandinos le ganaron a Colombia y Canadá por lo que tienen prácticamente abrochado el pasaje a los torneos de Las Vegas, Vancouver y Hong Kong. Los cruces de cuartos de final seran Argentina-Colombia, Estados Unidos-Canada, Uruguay-Chile y Fiji-Brasil.