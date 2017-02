Los legisladores sanjuaninos calificaron de "inapropiada" la actitud de Gioja con el pedido de juicio político

El legislador nacional del mismo partido del ex gobernador, Alberto Tobares, señaló que si bien cada uno tiene derecho a opinar en política, la actitud de su compañero de banca le pareció que fue inapropiada y se hizo de manera inconsulta. "No estamos en un momento como para generar caos, hay que trabajar para que a los sanjuaninos les vaya bien, como así a todo el país. Creo que esto no representa la visión del Justicialismo, sino la de alguien en particular.





Por su parte, Eduardo Cabello, diputado provincial del PJ, desaprobó la actitud del legislador nacional, ya que dijo que cree que fue una decisión personal de Gioja y que no la consultó con el partido. "No creo que sea la manera. Nosotros podemos estar en desacuerdo con la forma en la que se llevan adelante los destinos del país, pero las decisiones se tienen que tomar consultando con el partido" concluyó el líder de la CGT.





Para finalizar el diputado Rubén Uñac fue categórico al decir que: "Debemos apelar a contribuir y a encontrarle el rumbo al país y de ninguna manera apelar a un juicio político. No se si esto puede traer consecuencias para la provincia. Espero que se entienda que esto se trata de la decisión de un diputado y no debería involucrar al partido. Esta decisión de José Luis fue algo particular de él".

Los legisladores del PJ se mostraron en contra de la actitud de José Luis Gioja al encabezar el pedido de juicio político contra Mauricio Macri.