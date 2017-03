Los gremios docentes nacionales rechazaron la propuesta y la conciliación

"La propuesta es vergonzosa, la rechazamos de plano", definió el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, en el marco de una conferencia de prensa en La Plata en la que ratificó la vigencia de la medida.



"No habrá clases en ninguna provincia del país. Es un reclamo por la paritaria nacional. Y los ministros Peña y Bullrich clausuraron la posibilidad de que haya clases. Si hubieran tenido la intención de avanzar en el diálogo, hubieran convocado a la paritaria nacional", advirtió después.



"Es necesario que se convoque a la paritaria nacional para que haya salarios dignos en todo el país, no vamos a darla la espalda a nuestros compañeros de las provincias", sostuvo Baradel.



Los gremios docentes bonaerenses rechazaron de plano la conciliación obligatoria que dictó esta tarde el gobierno provincial, tras hacer lo propio con una nueva propuesta de aumento salarial, al tiempo que ratificarán su adhesión al paro nacional de 48 horas previsto para este lunes y martes, cuando se inicia el ciclo lectivo.



La medida fue anunciada durante una rueda de prensa que ofrecieron los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Trabajo, Marcelo Villegas y de Economía, Hernán Lacunza, luego de la reunión paritaria que mantuvieron con representantes de los sindicatos agrupados en el Frente Gremial Docente y Udocba.



Pese a que los gremios adujeron que el gobierno no tiene legitimación para dictar la conciliación obligatoria porque el paro es nacional, el ministro de Trabajo explicó: "Tenemos el deber como funcionarios públicos de preservar los derechos de los bonaerenses, en este caso los más vulnerables como son los chicos".



"No hay medida aunque sea a nivel nacional que nos inhiba para defender los derechos de los bonaerenses que se ven afectados. Los gremios como filiales de una entidad nacional así como adhieren a un paro pueden desadherirse", graficó el funcionario.



La conciliación obligatoria obliga a las partes a retrotraer la situación al momento previo al conflicto y establece un paréntesis de negociación en la que no se puede adoptar ningún tipo de medidas.



El ministro Villegas dijo que la medida se tomó "después de reflexionar y viendo que aún tratando de construir un puente para que no haya medidas de fuerza hay un rechazo sin contrapropuesta" y adelantó que, en el marco de la conciliación, fijó una audiencia para el 8 de marzo.



Los gremios docentes rechazaron hoy por tercera vez la propuesta de aumento salarial que hizo el gobierno y que, en este caso, consistió en el adelanto de entre 800 y 2.000 pesos a cuenta de futuros aumentos, pero con la condición de que se inicien las clases.



La oferta contemplaba 800 pesos para los que cobran hasta 15.000, 1.200 para los que cobran entre 15 y 20.000 pesos, 1.600 para los que cobran entre 20.000 y 30.000 y 2.000 para los que cobran más de 30.000 pesos mensuales y se pagaría antes del 15 de marzo.



"Nunca hubo una propuesta tan flexible como las tres que hicimos y para disipar cualquier tipo de dudas ofrecimos adelantar una suma para los bolsillos de los docentes mientras continuamos con la negociación", precisó.



Lacunza detalló: "Hicimos un máximo esfuerzo, sabemos que los maestros ganan poco, merecen más y no es una negociación mercantilista. Somos un gobierno responsable y no queremos preguntarnos en un par de meses el porqué no podemos pagar. Para generar confianza queremos cumplir lo que decimos".



"Aún bajo la coacción de las medidas de fuerza, seguimos trabajando para evitarlas", agregó Lacunza, quien ratificó que descontarán los días de paro a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.



Según las estimaciones del titular de Economía, "tomando en cuenta que el ingreso medio de un docente es de casi 19 mil pesos por mes, el descuento rondaría los 650 pesos por día".



En tanto, el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro anunció hoy que los días que se pierdan durante las medidas de fuerza "van a ser recuperados durante el receso invernal" que generalmente es en julio.



El titular de la cartera educativa pidió a los docentes que el lunes concurran a las aulas y a los gremialistas que "dejen de usar a los maestros para resolver cuestiones internas o para su actuación en la arena política".



Tras la reunión con el gobierno, los gremios rechazaron la conciliación obligatoria por enteder "que se trata de un conflicto nacional en el cual los gremios provinciales no resolvimos medidas de fuerza", según explicó el titular del Suteba, Roberto Baradel.



"Nuevamente el gobierno le ha mentido a la sociedad y a los docentes. Después de lo que planteó la Gobernadora el día de ayer, que iba a hacer su mejor esfuerzo, hoy no hubo propuesta de recomposición salarial", dijo.

Precisó que "lo que hoy hubo es un planteo de dar 800 pesos en negro, no remunerativos, por persona, por única vez, para que levantemos el paro docente. Es vergonzoso" y aseguró que al gobierno "no le interesa que haya clases, sino hacerle una trampa a la sociedad y a los docentes".



En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini calificó como "lamentable" la situación que atraviesa la paritaria docente y dijo que la propuesta del gobierno "no da respuesta a los reclamos de los maestros".



Los gremios que conforman el Frente Gremial Docente mantenían hoy las reuniones de sus respectivos congresos de delegados y no descartan adoptar más medidas de fuerza, sumadas a las dispuestas a nivel nacional, por lo que convocaron a rueda de prensa para las 19 de hoy.



El gobierno bonaerense había ofrecido a los docentes en su primera reunión un aumento del 18 por ciento en cuatro tramos, ajustable por trimestre de acuerdo al índice de inflación del Indec y luego ofertó un incremento igual al de la inflación, pero ambas propuestas fueron rechazadas.