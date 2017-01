Los Gladiadores debutan en el Mundial ante los campeones olímpicos

El seleccionado argentino masculino de handball, Los Gladiadores, debutará este viernes en el XXV Mundial de la especialidad cuando se enfrente con el poderoso Dinamarca, actual campeón olímpico y uno de los máximos candidatos a quedarse con el título, en un partido correspondiente al Grupo D del torneo que se lleva a cabo en Francia.



El encuentro se jugará en el estadio Accord Hotel Arena, de París, desde las 16.45 (hora de Argentina) con televisación de TyC Sports.



Será la 11ma. participación consecutiva de los argentinos, que no faltan a una cita mundialista desde su debut en Japón en 1997, y el principal objetivo será pasar a octavos de final y mejorar el duodécimo puesto conseguido en las competencias de Suecia 2011 y Qatar 2015.



A diferencia de otras oportunidades, esta vez, los Gladiadores cayeron en un grupo menos incómodo, lo cual no quiere decir fácil, ya que compartirán con cuatro equipos que participaron de los Juegos Olímpicos de Río 2016, con Dinamarca, Qatar (a ambos los enfrentó en la primera ronda del torneo olímpico), Suecia y Egipto, más Bahréin.



Luego del debut, el calendario argentino continuará el domingo 15 ante Suecia (10.45); el martes 17 ante Qatar (13.45); el miércoles 18 Egipto (10) y el viernes 20 cerrará frente a Bahrein (10).

Para clasificar a los octavos de final, Argentina deberá quedar entre los cuatro primeros de su zona y, en caso de avanzar se cruzará con un equipo del Grupo C.



Enfrente estará hoy Dinamarca, equipo que por historia y resultados es una verdadera potencia del balonmano, con jugadores dotados técnicamente, tanto en defensa como en ataque, y que contará con Mikkel Hansen, elegido el mejor jugador del mundo en 2011 y 2015.



Los nórdicos casi no tienen puntos flojos en su juego, ya que disponen de un jugador de elite en cada puesto titular y tiene un potencial físico asombroso.