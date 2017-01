Loan sobre su familia política: "Caniggia no me amenazó y con Charlotte estamos muy bien"

Mucho se dijo de Loan durante esta última semana. ¿Lo más fuerte? Que le pegó a su novia, Charlotte Caniggia, que tuvo escenas de celos por culpa del Polaco, que fue amenazado por Claudio Caniggia, que tuvo sexo con Tomasito Süller y que se había separado de su novia.



De a poco, Loan fue dejando atrás algunos temas: "No conozco a Tomasito. Es un mentiroso. No tengo idea quién es. No soy gay. Me parece cualquiera que salga a hablar y que le den lugar".





"No me interesa hablar de él. Si querés te contesto sobre mi pareja, pero no sobre este muchacho", enfatizó Loan.





Y agregó: "Con Charlotte seguimos juntos. Estamos muy bien. Se dicen muchas cosas que no son verdad. Su papá no me llamó ni me mandó a amenazar, eso es una gran mentira".