Lo pescó siendo infiel y se vengó en Tinder de la peor manera

Una mujer que descubrió las infidelidades de su esposo a través de la red social Tinder se vengó de la peor manera: publicó en el mismo sitio un mensaje genérico que terminó convirtiéndolo en el hazmerreír del portal.

Mike enviaba mensajes a través de la red social para encontrarse con diferentes mujeres, pero nunca contó con que su esposa le espiara el celular y se enterara de sus aventuras.

Si que él se diera cuenta, la esposa cambió su descripción y envió un mensaje lapidario:

"Tengo un pene pequeño lleno de infecciones de transmisión sexual. Mi esposa encontró mi perfil y aún no sé que ella está hablando por teléfono con una de mis chicas y me va a dejar", señala el texto publicado en Tinder.

Además escribió: "Soy un pedazo de mierda que no piensa en nadie más que en sí mismo. He sido infiel durante mucho tiempo, no te sientas mal si no recuerdo tu nombre porque envío la misma basura genérica a todas ustedes. Siéntanse libres de enviarme todo el hate mail que quieran".

Tamaña sorpresa se llevó Mike cuando comenzó a recibir mensajes de odio e insultos en su móvil, hasta que finalmente cayó en la cuenta de que la descripción había sido cambiada por su esposa en venganza por su infidelidad.