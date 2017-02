Liga Argentina: ¿Qué debe pasar para que UPCN y Obras no se crucen en cuartos de final?

Las derrotas del jueves de UPCN ante Lomas y Obras ante River fueron costosas para los equipos sanjuaninos. Ahora quedaron en el cuarto y quinto lugar de la tabla y por el momento deberían medirse en los cuartos de final. Resta una fecha para el final de la fase regular y todo podría cambiar con esos resultados.

Las chances de evitar un cruce entre sanjuaninos parecen depender más de UPCN que de Obras. El equipo de Armoa es favorito ante Morón y jugará sabiendo la ubicación final de los de calle 25 Mayo.

Si UPCN queda segundo en la tabla no se cruzará con Obras. En caso de que el hexacampeón sea tercero sólo se cruzaría si Obras pierde 3 a 0 y Gigantes gana 3 a 0. Si Los Cóndores pierden con River y quedan cuartos aumentarán considerablemente las chances de un duelo sanjuanino en los cuartos de final.

La gran definición llegará el sábado con la última fecha que se abrirá a las 19 con Ciudad vs. Obras. A las 21.30 llegarán los cruces de: Morón vs. UPCN, PSM vs. Bolívar, Alianza Jesús María vs. UNTreF y Gigantes del Sur vs. River. Quedará libre: Lomas Vóley.

tabla 17 febrero .jpg