Leé tu horóscopo para este lunes 2 de enero de 2017

Horóscopo para aries

La energía que desprendes puede ser amplificada con los estimulantes que tomas durante el día, en especial el café y las bebidas energéticas. Cambia esta dinámica si quieres encontrarte mejor, prueba el té verde. Te dará la energía que necesitas y además te proporcionará beneficios enormes, tu cuerpo estará mucho más equilibrado y lleno de positivismo.









Horóscopo para tauro

Los excesos de estos días te hacen sentir pesada y sin fuerzas. La batalla contra los kilos y la buena comida seguirá estos días. Un arma que te permitirá sentirte un poco mejor son las infusiones de cola de caballo, es un diurético natural muy potente. Tómalo a primera hora de la mañana y verás como eliminas el líquido que retienes. En unos días estarás mucho más ágil y llena de vida.









Horóscopo para géminis

Tu enemigo son todos los dulces que caen en tus manos. Estás fiestas no has podido evitar excederte en este aspecto. No es demasiado bueno para el organismo acumular tanto azúcar, si quieres sentirte mejor intenta eliminarlo. Las infusiones de berro son perfectas para ti, después de las comidas tómalas con un poco de miel. Mejorarás enormemente tu calidad de vida.









Horóscopo para cáncer

Te gusta comer, no puedes evitar sentirte atraída por todo tipo de elementos exóticos y de comidas picantes. Eso te provocará cierto malestar digestivo, para evitar pasar unos malos momentos toma cada día una infusión de manzanilla. Si quieres aumentar su efecto pon un poco de albahaca en la ensalada o la pizza, una delicia que hará que tu organismo funcione mucho mejor.









Horóscopo para leo



El bienestar es tu estado natural. Tienes una vida plena y te encanta cuidarte. Haces ejercicio, vigilas las comidas y duermes tus horas de descanso. Cuando se produce algún contratiempo todo cambia, notarás que fallas en muchos aspectos. Toma infusiones de lúpulo desintoxicaran tu cuerpo y te mantendrán en plena forma. Recupera el equilibrio del que siempre haces gala.









Horóscopo para virgo

Necesitas mantenerte bien a nivel físico para tener una buena salud. Tu actividad física tiene que ser continuada y muy intensa. Sírvete de todos aquellos elementos que te permitan lucir un cuerpo fuerte y estructurado. Después de las comida prueba una infusión de hierbabuena, con mucha vitamina C para evitar posibles contratiempos. Su sabor te resultará irresistible. Libra horóscopo, filtra mejor









Horóscopo para libra

Los riñones son el punto débil de este signo del zodíaco. En épocas como estas, en que las fiestas están terminando es recomendable que sigas un plan para eliminar todos los excesos que afectan a tu piel especialmente y a los riñones. Toma en ayunas una infusión de diente de león, te ayudará a mantener unos órganos sanos y eliminar definitivamente todo lo malo que acumula tu cuerpo.









Horóscopo para escorpio

El poder de Escorpio desaparece cuando empiezan los problemas de las vías urinarias. Las infecciones son frecuentes y eso le provoca un gran malestar. Si quieres mantenerte siempre fuerte toma nota: Té rojo con arándanos. Estas infusiones limpiaran tu trato urinario y evitar que se acumulen los elementos que te provocan estas dolencias. Te sentirás tan bien que nada te parará.









Horóscopo para sagitario

Tu práctica excesiva de deportes te provoca una alimentación adecuada para este ritmo, muchos hidratos y proteínas que afectan la salud de tu hígado. Si quieres evitar males mayores en el futuro toma cada noche una infusión de zen. Cuidará este órgano y te dará mucha más vitalidad, unida a la práctica del deporte te aportarán una salud indestructible.









Horóscopo para capricornio







Tu salud es de las más comentadas del zodíaco, aunque a simple vista pareces una persona enfermiza nada más lejos de la realidad. Sabes cómo cuidarte y te esfuerzas por mantener tu mayor riqueza, la salud. Un elemento que te ayudará es el té de jazmín, muy aromático y relajante, te proporcionará la calma que tanto precisas para sentirte siempre bien.





Horóscopo para piscis Tu actividad es siempre constante, pero cuando se producen los períodos de inactividad es cuando surgen los problemas. Te centras demasiado en los miedos a un futuro incierto y por ese motivo no puedes dormir muchas noches. Toma una infusión de valeriana que mantenga tu mente controlada, sino consigues mantener el ritmo de sueño puedes tener graves problemas.













Capricornio no suele tener grandes problemas de salud. La mayoría son más provocados por accidentes que por su propio cuidado. Te dedicas tiempo, intentas mantenerte al 100% en todo momento. Puedes aumentar tus fuerzas si para desayunar complementas tu alimentación con un poco de cidrón. Es una infusión muy potente que dará a tu cuerpo la aportación extra que necesita.