Le tiró a Laurita Fernández: "¡Cualquier gusanito reventado es tapa!"

La relación entre Mimi y Laurita Fernández quedó seriamente dañada desde aquel cruce que ambas protagonizaron en ShowMatch. Hoy, luego de que la bailarina saliera en la tapa de la revista Gente, la mala onda de la mujer del Tirri con la bailarina se reavivó con fuertes declaraciones en las redes sociales y en un ciclo radial.

"¡Cualquier gusanito reventado es tapa! Voy a orar... Sigo comiendo. ¡Feliz día!", escribió en Twitter. Pero luego, la mujer amplió el espectro de su exabrupto: "No lo dije por ella solamente, últimamente vi unas tapas... Cuando llegué al país las tapas eran personas que merecían estar en tapa. No critico a la revista, a lo mejor todo cambió", dijo luego.

"Si alguien va a ser tapa, que sea una noticia que diga una verdad, y no hacerla por nada", comentó en diálogo con Moskita muerta,

Y continuó: "No siento que sea para tapa. Ahora, si hubiese planteado lo que todo el mundo quiere escuchar, que diga, sí me comí a Fede Bal, esa si ería una genial tapa. Para mí, es lo que yo pienso. No que diga, 'estoy sola, qué se yo'. ¿Quién es? No es Moria Casán ni Mirtha Legrand", tiró.

"Están jugando con eso porque les dio de comer todo el año. Son noticia porque han jugado mucho con eso cuando todo el mundo sabe que sí estuvieron juntos. La real tapa era ella blanqueando o estando juntos. Mucho acomodo esta tapa. Una locura que la pongan en una tapa. Hay otras que critico también. Es raro todo...", concluyó.