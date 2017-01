Le robaron la guitarra a un reconocido músico y ahora pide en las redes que se la devuelvan

Julio Zalazar, vocalista del grupo folclórico Algarroba.Com sufrió un robo en su vivienda ubicada en el barrio Serranías Puntanas de la Ciudad de San Luis. El hecho se produjo mientras el grupo hacia su actuación en San Juan en el festejo por el cierre de la Cabalgata por José Dolores.





Zalazar escribió un descargo a través de la red social Facebook, donde se dirige a las personas que ingresaron a su casa y les pide que le devuelvan si guitarra. En la mañana de hoy, el cantante hacia su denuncia en la Policía, y en comunicación telefónica con la prensa reiteró que lo único que le importa es recuperar su guitarra.





"Una hermosa noche compartida en San Juan, con amigos y mis hermanos de Algarroba. Llego a casa y me encuentro con ésto... además de invadir y violar mi privacidad, me robaron el televisor, la compu, un celular y casi toda la ropa. No puedo ahogar el llanto, no puedo frenar las lágrimas, lloro por vos loco... y por tu hijo o tu amigo, que vinieron a mi casita y me dejaron semejante quilombo. Ojalá te sirvan mis cosas y la vida y el sistema de mierda en el que vivimos, te den una oportunidad y no tengas que volver a hacerlo. Si algún día lees o te comentan de lo que escribí hoy? Por favor, veni a verme, charlamos y me contas de corazón porque lo hiciste, te juro que nunca jamás nadie se va a enterar, pero me interesa conocer tu realidad y en la medida de lo posible, darte una mano...CUIDÁ LA GUITARRA QUE AHORA ES TUYA, QUE APRENDA TU HIJO Y TE CANTE TONADAS Y SI POR ESAS CUESTIONES DE LA VIDA, A TU NIÑO NO LE GUSTA, TE RUEGO QUE ME LA DEVUELVAS, DEJATE TODAS LAS OTRAS COSAS PERO LA VIOLA ES LO ÚNICO QUE SIENTO VERDADERAMENTE MÍO...YO TE ESPERO EN CASA Y CANTAMOS JUNTOS!!!" expresó Zalazar en Facebook.