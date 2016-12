¡Le quitaba el sueño a muchos! Militta Bora reveló cual es su pose preferida a la hora del sexo

Militta Bora habló sobre su sexualidad y sus gustos en la cama y alimentó así el deseo de los hombres que fantasean con ella.

La cantante detalló sus preferencias a la hora de tener sexo: "El tamaño del miembro no importa si es para enamorarse, para una noche sí. Una vez me hice la que me sentía mal cuando me encontré con un miembro chiquito para escapar".

"Me gusta practicar el sexo oral y mi posición sexual preferida es el perrito. Haría tríos en pareja y enamorada, tengo fantasías sexuales con Ludovico Di Santo", dijo en una entrevista con Ulises Jaitt.