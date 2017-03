Le envió por error un mensaje a su novio donde contaba una infidelidad

Es uno de los peligros en esta época de instantaneidad y redes sociales: cualquier error y un mensaje puede ser enviado a la persona equivocada.





Este fue el caso de Zoe, una joven estadounidense que tuvo la intención de enviarle un mensaje a su mejor amigo detallando una infidelidad. Sin embargo, el mensaje fue enviado a su novio, Jordan McNelly, con quien tenía una relación de dos años.





"Estoy literalmente ansiosa en este momento... Estoy viendo a este chico a espalda de Jordan y teníamos planes muy importantes para mañana porque Jordan supuestamente tenía que estar en el trabajo, pero después me envió un mensaje diciendo que no tenía que trabajar y yo no quiero quedarle mal a mi otro chico y le conté y me respondió: 'Sabía que no ibas a venir'. Y ahora me siento tan mal porque quedé mal con los dos y porque soy una estúpìda y estoy muy triste y me había depilado todo mi cuerpo para ese chico. ¡Ayuda!"

engaño a su novio y le envio un mensaje (2).jpg



Zoe quería los consejos de su amigo y confidente, quería encontrar una solución a su dilema amoroso.





Jordan planeaba invitar a su novia de vacaciones a La Florida, y para costear el viaje trabajaba 60 horas a la semana. Cuando la confrontó por el mensaje, Zoe le dijo que estaba relatando un sueño que había tenido.





Al final, Jordan publicó el mensaje en redes sociales para así darle, según él mismo contó, una lección a su ex.





