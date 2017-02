"Le di una segunda oportunidad y me volví a humillar como mujer"

Jimena Barón, habló del "cambio social" en torno a la discusión sobre el género y se refirió a su experiencia personal.





"Cuando nos unimos el 'power' es impresionante, pero también entre nosotras nos juzgamos. Me hicieron sentir vergüenza de ir a la Marcha Ni Una Menos, porque le di una segunda oportunidad al padre de mi hijo y me volví a humillar como mujer", explicó la actriz.





Asimismo, reclamó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad: "Es peligroso meter a una mujer en ese lugar, yo estuve en ese lugar, con un hombre que no me hacía sentir bien".





Y afirmó: "Te lo puedo decir más que nadie, no hay que cambiar la forma de vestir, ni dejar de trabajar, ni callarse, porque es una falta de amor propio gigante y porque hace daño".





"Estaba desesperada por ir a la marcha Ni Una Menos, y me hicieron sentir vergüenza porque volví con él (Daniel Osvaldo), me insultan mujeres y están todas criticando, pero es lo contrario lo que hay que hacer, entre nosotras tendríamos que unirnos", recordó.