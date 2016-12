"Le arruinó" la Navidad a los chicos en un centro comercial

Un predicador evangelista le arruinó la Navidad a varios niños que paseaban con sus papás en un centro comercial de Texas al gritar que "Santa Claus no existe".

Los molestos papás confrontaron a Dave Grisham cuando el hombre dijo a los pequeños que esperaban a tomarse una foto con el personaje navideño, en la plaza Amarillo Texas Mall, que Santa Claus es ficticio.

"La temporada navideña es sobre Jesús. Jesús nació hace 2016 años en un pequeño pueblo llamado Belén y esa es la verdad sobre la Navidad", gritó el hombre.

"El hombre que van a ver es sólo un sujeto en un disfraz. Pero Santa no existe. Santa no es real", añade el predicador.

Los pequeños miraron a su alrededor confundidos y los padres le pidieron a Grisham que se detenga. Pero el hombre siguió: "Papás, dejen de mentirle a sus hijos diciéndoles que Santa Claus existe cuando saben que no es cierto".

"No engañen a sus pequeños y les digan que existe un tal Santa cuando en realidad saben que no es así, no existen los renos que vuelan, no hay una fábrica de juguetes en el Polo Norte ni pequeños elfos hacen los juguetes. Ustedes compran los regalos y los ponen bajo el árbol de Navidad", dijo el predicador.

Uno de los papás se le acercó entonces a Grisham a decirle: "Para. Mis hijos están aquí y no necesitamos que vengas a decirnos lo que creas que tienes que decirnos. Vete. Ahora".

El video fue subido a Facebook por el mismo Grisham, desde donde se hizo viral y tiene más de 2 millones de reproducciones.