Laureano Rosas habló del accidente que lo dejó afuera de la pelea por el Giro del Sol

Laureano Rosas, el pedalero del Sindicato de la Televisión, habló de lo sucedido durante la última carrera del Giro del Sol y fue contundente, "Somos gente grande, Ricardo Escuela sabrá bien lo que hizo", expresó.

Rosas no puedo terminar la competencia porque sufrió una caída durante la subida al paredón del Dique de Ullum, y debió ser trasladado al hospital.

Horas más tarde en su cuenta de facebook el corredor dijo "esto no es una batalla campal para lastimar a cualquier corredor. (...) no voy a dejar que me lastimen sólo por una carrera de bici (...). Yo ya me siento consagrado, no necesito ganar ninguna carrera más y si la gano lo haré a fuerzas de piernas, entrenamiento y dedicación."