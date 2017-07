Las áreas tecnológicas necesitan de las mujeres

Informar, motivar y formar. Este es el lema que la organización Chicas en Tecnología defiende al hablar sobre la situación femenina en las profesiones relacionadas a ciencias y tecnologías.



Su fin es luchar contra los prejuicios que existen sobre este tipo de carreras, que han perjudicado el ingreso de mujeres a estudiarlas.



Este es un mercado laboral demandante. En 2016 y lo que va de 2017, hubo una oferta de 7.000 puestos en el área y 5.000 quedaron sin cubrir, según la última encuesta del Observatorio Permanente Software y Servicios Informáticos (OPSSI) de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).



Se necesitan profesionales y las mujeres son las más solicitadas.



"Lo que pasa es que la tecnología tiene mala prensa en el género femenino o la mayoría de las chicas no se identifican con un trabajo allí, muchas veces por desconocimiento o porque culturalmente se piensa en un varón para desarrollar este tipo de cosas", dice María Laura Palacios, miembro de la Comisión Directiva de CESSI y co-fundadora de Club de Chicas Programadoras.



"No hay razón por la que una chica no podría estudiar ingeniería si es lo que le gusta. Todo depende de cómo es uno, sus capacidades, si tienen un pensamiento más o menos racional y no si es hombre o mujer", argumenta Miguel Aguirre, director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica del ITBA. "El punto es qué es lo que podés hacer y lo que sabés hacer. Si te capacitás, lo conseguís", añade Palacios.



Las industrias tecnológicas son un campo fértil para ellas. Es un mercado en crecimiento y ofrece buenos salarios.