Por norma general, todas las chicas hacen lo mismo antes de quedar contigo. Siguen una serie de rituales que solo se conoce entre el mundo femenino. Diario "El Confidencial" ha decidido hacerlas públicas al mundo

1. Saca la lencería que nunca usa

A pesar de que siempre la has visto en lencería fina, nunca la utiliza en su día a día. Es fan de los packs de braguitas básicas. De esas de algodón que se pueden poner con cualquier prenda. Son cómodas y suaves, pero cero eróticas. Para quedar contigo tiene otra serie de ropa interior, como tangas de hilo, brasileñas de encaje y bodies con transparencias que solo sacará del cajón para esa ocasión. Aunque tú no sepas, ya que sueles vestir con bóxer o calzoncillos cómodos, a ninguna mujer le gusta llevar un sujetador con miles de encajes diferentes: aquí el roce no hace el cariño.





Por eso, antes de la cita, lo primero que hará será quitarse esas braguitas blancas tan cómodas, y en su lugar se plantará un culotte negro muy sexy. Así que, por favor, fíjate en él. Luego la lencería quedará en un segundo plano: la confianza da asco y saca las braga-fajas. Avisado quedas.





2. Pide cita para la depiladora

Todas tienen una vena rebelde, pero no tanto como para ir en contra de ciertas directrices sociales. Aquellas que dicen que "una mujer no tiene vello corporal". Y si lo tiene, es escaso y está cuidadosamente presentado.

Esta es una de las razones por las que tu chica quiere saber el día exacto en el que vais a quedar: tiene que irse a hacer la cera o pedir una sesión láser para repasar. No la sorprendas un miércoles por la tarde sin avisar: irá con bragas de abuela y con una mata de pelo que ni Tarzán en sus tiempos mozos.

3. Una ducha rápida y cuchilla

Si habéis quedado de forma improvisada o repentina, la chica se meterá en la ducha para pasarse la cuchilla. De pronto te presentas en su casa y ella asegura que tiene que ir al baño para "refrescarse un poco". Juas, te está mintiendo. Además de lavarse lo que quiere es quitarse del medio esos pelos como escarpias que te podrían desangrar.

Ella nunca admitirá esto. Así que, ya sabes, si no quieres herir sus sentimientos y ves algún corte en las piernas sangrando, no preguntes: las prisas nunca fueron buenas.

4. Hace una limpieza superficial del piso

No es que vaya a hacer una limpieza exhaustiva de su apartamento ni mucho menos. Solo pondrá todo en orden para intentar parecer una persona normal. La ropa sucia esparcida por el baño la meterá en el cesto destinado a ello, fregará los platos acumulados en la cocina, recogerá sus decenas de zapatos y cremas para no parecer una loca obsesiva, y, cómo no, cambiará las sábanas de la cama.

Ella vive en dos casas: la que tiene de soltera y la que tiene cuando suben sus citas. Y aunque al principio te invitará a la segunda, ay... pronto conocerás la otra. Su verdadera guarida.

5. Se lava e inspecciona minuciosamente la vulva

Las partes íntimas de las mujeres no son como las de los hombres. Vosotros os la véis todos los días al ir al baño, pero ellas no. Al menos no del todo. Por eso, antes de quedar contigo, un paso obligado para ella será coger un espejo pequeño y ponérselo ahí abajo. Inspeccionará todos los recovecos de su vagina para comprobar que todo está en orden. Si se ha depilado, buscará algún pelo rebelde escondido por los labios. Tiene que estar perfecta, y sus partes también. Al fin y al cabo, no se reciben invitados todos los días.

6. Prepara un plan, como una lista de canciones

Si vas a subir a su casa, ella estará pensando durante un rato qué plan va a seguir. "Primero nos sentaremos en el sofá, luego abriré el vino, luego pondré esta lista de canciones, luego me dejaré besar, luego le diré que si quiere cenar, luego...". Aunque todo parezca improvisado, no lo es, amigo. Para nada. Ella tiene todo pensado.

7. Pasa por la taza del váter

A ninguna mujer le gusta estar hinchada, y menos aún si es en una cita. Por esoestará un buen rato en la taza del váter para sacar todo lo que su cuerpo no quiere ni necesita. Si está estreñida o si vais a practicar sexo anal, utilizará algún enema. Muy romántico todo, lo sabemos.

8. Come platos especiales para evitar los gases

Este punto está relacionado con el anterior. Hay determinados alimentos que se deben evitar antes de una noche de pasión, ya que producen muchos gases. Algunos son el brócoli, el repollo, el maíz o los lácteos.

9. Se huele

Si ha quedado contigo de forma improvisada, una de las primeras cosas que hará será olerse las axilas y chequear cómo tiene la boca.

10 Verifica sus métodos 'anti-baby'

"¿Me tomé la píldora, verdad?", "¿tengo condones?" o "espero que el anillo vaginal siga en su sitio" son algunas de las frases que pasan por la cabeza de tu chica antes de quedar contigo, y que más tarde pasa a comprobar.

11. Se dice unas palabras de ánimo

La actitud lo es todo, y más en relaciones sentimentales. Si se siente sexy, se verá sexy. Por eso no faltan los mensajes que ella misma se dice. A todo eso se le suma la música de fondo y poses con morritos que nunca reconocerá haber hecho.

Como puedes observar, hombre influyente donde los haya, ser mujer no es fácil. Aunque, a decir verdad, la mayoría de estos puntos podrían estar protagonizados por uno de vosotros. No obstante, nos guiamos por la generalidad. Y la norma nos dice que las mujeres necesitan tiempo antes de acostarse contigo. Unos minutosque suelen emplear en los rituales anteriormente mencionados.