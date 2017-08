La Tota Santillán se defiende por los mensajes que le llegaron a Vives

La justicia dictó una medida perimetral por amenazas contra Daniel "Tota" Santillán.





Por esto, el conductor no se puede acercar a su ex pareja Fernanda Vives. El motivo son supuestas amenazas que habrían salido del celular de Santillán.





En diálogo con el programa "Pamela a la tarde", Vives acotó brevemente sobre lo sucedido: "Yo no decidí nada, lo decidió la Justicia. Yo hice una declaración judicial. El juez decidió poner una perimetral. No voy a hablar más".





Lo cierto es que consultado por este tema, el abogado y amigo de Santillán, Roberto Casorla Yalet, explicó su postura sobre este tema legal.





"En primer lugar tengo que decir que yo no estoy dudando que Fernanda Vives haya recibido amenazas intimidantes, pero se equivocó de persona. La restricción perimetral no se la hizo a cualquier persona, se la hizo a La Tota Santillán con lo cual tengo que decir que es absolutamente mentira. Sí es cierto que le otorgaron la restricción perimetral pero es mentira que haya sido Daniel Santillán. No salieron mensajes de su teléfono hacia Vives", comentó el letrado.