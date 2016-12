La polémica esposa que promueve que las mujeres dejen de controlar a sus maridos

Me divorcié de mi primer matrimonio a los 26 años. Me casé por segunda vez a los 32 años, pero poco tiempo después ya estaba durmiendo en el cuarto de invitados. Mi esposo y yo discutíamos todo el tiempo.

Gran parte de las peleas ocurrían porque yo pensaba que mi marido no sabía criar a los niños. Teníamos cuatro hijos entre los dos.

También discutíamos sobre cómo manejar nuestras finanzas y la frecuencia con que teníamos sexo.

Yo trabajaba a tiempo completo como directora financiera de una escuela privada. También era voluntaria en la escuela de mis hijos y en mi comunidad.

Aunque mi marido era representante de ventas para una empresa de construcción, yo era el sostén económico de la familia y actuaba como quien está a cargo.

No le decía a nadie que estaba en constante conflicto con él. Estaba avergonzada, enojada y resentida.

Si me enfurecía porque él ignoraba mis necesidades, mi esposo recurría a la televisión y se acurrucaba con nuestras mascotas. Todos los hombres quieren sexo, ¿no? Pues ese no era mi marido. Él no quería nada que ver conmigo. Era horrible.