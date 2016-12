La palabra más que autorizada para hablar del futuro del Muñeco

El secretario técnico de River Plate, Enzo Francescoli, afirmó este lunes que en tanto el entrenador Marcelo Gallardo no defina su futuro en el club no saldrá a buscar un reemplazante para su puesto.



"Marcelo todavía no tomó una decisión. Va a analizar lo que viene. Yo no estoy pensando un reemplazo. Hasta que Gallardo no tome una decisión, no voy a buscar. Ojalá pudiera estar acá toda la vida", indicó Francescoli en diálogo con radio Güemes AM 1050.



Francescoli señaló que la duración de la Copa Libertadores del próximo año, a la cual River se clasificó como campeón de la Copa Argentina el jueves pasado, podría influir en su decisión para continuar o no.

"Yo no sé, ahora la Libertadores va a durar un año. Va a depender de su familia también porque te saca mucho tiempo de tu vida propia", reflexionó el Príncipe.



El ex delantero del seleccionado uruguayo de fútbol apuntó que buscará un entrenador que mantenga "la línea" en caso que Gallardo se aleje de River. "Será algo pensado, con un tipo que conozco al club, la ideología que tenemos, que se maneja con cierta calma, pero con personalidad", agregó uno de los ídolos máximos del club de Núñez.



Por otra parte, Francescoli señaló que el balance del año para River fue "muy bueno", con la obtención de la Copa Argentina y la Recopa por segunda vez consecutiva. En tanto, consideró al juvenil Augusto Batalla como "un arquero de gran nivel" y que el defensor ecuatoriano Arturo Mina necesita "tiempo" porque arribó al club sin trabajo de pretemporada.