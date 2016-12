La música está de luto: Murió el cantante británico George Michael

El comunicado difundido por sus representantes especificó que "es con gran tristeza que podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George falleció pacíficamente en casa durante el período navideño.

En el mismo también se especificó que "La familia pide que se respete su privacidad en este momento difícil y emocional. No habrá más comentarios en esta etapa"-

La policía británica no ha encontrado pruebas de "circunstancias sospechosas en la muerte" de quien fuera integrante del dúo Wham! antes de iniciar una exitosa carrera como solista durante la década de los 90.

El cantante británico, dos veces ganador del Grammy, cuyo verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotouque, vendió más de un centenar de millones de discos durante toda su carrera.

Hijo de Kyriacos Panayiotouque, un restaurador grecochipriota, se mudó a Gran Bretaña en la década del 50 casado con la bailarina Lesley Angold Harrison, y comenzó su carrera en locales juveniles como DJ.

Su primer disco como solista, "Careless Whisper", cuando todavía conformaba el dúo, llegó a vender 6 millones de unidades en todo el mundo.

Michael participó en el proyecto de Bob Geldof, Band Aid, poniendo la voz para la canción "Do They Know It's Christmas?", una suerte de versión británica de "We Are the World", y donó las utilidades de "Last Christmas/Everything She Wants" a la beneficencia.

Su álbum debut como solista de 1987, "Faith", vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo.

En 2004, Radio Academy nombró a Michael como el artista más tocado en la radiofonía británica entre el período de 1984-2004

Fue figura central del documental "George Michael: A Different Story", de Southan Morris, presentado en 2005, y en la actualidad estaba produciendo un nuevo album.





El cantante británico George Michael falleció hoy "pacíficamente en su domicilio", en el condado de Oxforshide, a la edad de 53 años, según ha confirmado su agente de prensa a la cadena británica BBC.