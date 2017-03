La mamá del bebé que contrajo meningitis contó que no debieron pagar por la atención médica en Chile

Elizabeth Martín, la mamá del bebé de 8 meses que contrajo meningitis en Chile, contó que Juan Ignacio ya está fuera de peligro y le dieron el alta médica. Durante una charla con SJ8TV, destacó la atención médica recibida en el hospital de Chile y que debido a un convenio con Argentina no debieron pagar por el tratamiento.

El pequeño se encontraba de vacaciones en La Serena y comenzó con fiebre, su madre pensó que era un cuadro gripal pero finalmente le detectaron meningitis. Por el estado de gravedad el menor debió permanecer 20 días internado.

Una vez fuera de peligro, el avión sanitario de la provincia, lo trajo nuevamente a San Juan, en donde recibió el alta definitiva.

Elisabeth explicó que durante los días de internación afortunadamente no debieron pagar nada ya que en la década de los 90 los gobiernos de Argentina y Chile firmaron un convenio de cooperación en materia de salud entre ambos países que aseguraba que los turistas que sufrieran alguna afección podían atenderse en cualquier hospital de ambos países.

Así, ante una situación de urgencia o emergencia que implique riesgo vital de cualquier argentino en Chile o chileno en Argentina se deberá acudir a cualquier hospital público del país. Si al final de la atención el hospital quiere cobrarla se debe hacer mención al Convenio de Cooperación en Materia de Salud Argentina – Chile.

El convenio indica que: Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina: "Conforme el Instructivo para la aplicación de beneficios ante casos de urgencias y emergencias del Convenio de Cooperación en Materia de Salud Argentina-Chile, 'Chile y Argentina brindarán asistencia médica en los hospitales públicos antes casos de emergencia y ante determinadas urgencias, sin que medie un reclamo previo ni posterior para obtener el cobro de las atenciones médicas prestadas, cuando se trate de nacionales de un país no residentes en forma permanente en el territorio del otro y cuando no exista posibilidad de repetir el pago contra un tercer pagador'. Por su parte y para efectos de su correcta interpretación, los términos urgencias y emergencias a que se refiere son definidos como 'toda condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona de no mediar atención médica inmediata e impostergable'".