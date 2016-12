La mamá del asesino de Santa Fe: "Pobrecito merece la pena de muerte"

La mujer publicó una desgarradora carta en Facebook en la que se unió al reclamo de las entidades que trabajan en temas de violencia de género y dijo que si el Estado hubiera actuado, quizás su hijo no habría cometido esa matanza.

Romina Dusso, la pareja de 20 años de Feruglio, lo había denunciado el viernes después de que él le diera una paliza, y buscó refugio en la casa de su padre. Feruglio la fue a buscar a su vivienda de Sauce Viejo: no la encontró, y mató a la madre de la chica y a la pareja de la mujer. Luego, en la casa del padre de Romina, en la ciudad de Santa Fe, acuchilló al hombre y a su otra hija, de 15 años.

En este punto, la mujer afirma que "quizá si la justicia hubiese actuado en su momento, quizá si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia". Y sigue con una frase durísima: "Mi hijo, más alla de su locura, o carga psicológica, o como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como dicen ustedes la pena de muerte!!!".

Asensio insiste en que "hay mucha gente que está sufriendo" y remata: "Quédense tranquilos que mi hijo Marco Feruglio no va a salir nunca más y solo Dios sabe lo que le espera. Yo ahora tengo que restablecer mi familia y apoyar a Romina y abrazar a mis nietos. Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas".

