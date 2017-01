La hija de los ancianos fallecidos en Córdoba contó que tuvo que esperar 24 horas para poder hacer la denuncia

Pasado los primeros momentos de dolor y pena por la muerte de sus padres, Rosalía Arbó y Ramón D'Virgilio, en medio de las salinas de Córdoba, María Daniela D'Virgilio habló con la prensa sobre los hechos que rodearon a la muerte de sus papás. La mujer se quejó por la demora de las autoridades para iniciar la búsqueda de los dos ancianos.





En una entrevista con radio Mitre la mujer contó que ella fue a hacer la denuncia en Cruz del Eje y le dijeron que tienen que pasar 24 horas para poder recibirla y comenzar a buscar a los perdidos. "Yo entiendo que es por una cuestión de protocolo, pero con ancianos y con niños esto debería tener alguna forma de pronto despacho", aseguró la mujer.





María reconoció que tal vez si los hubieran salido a buscar antes, igualmente los hubieran encontrado muertos, "yo no sé si mi mamá murió el jueves o el viernes", reconoció, pero agregó que igualmente hubiera sido importante comenzar con el operativo de inmediato.





Sobre la salud de sus papás María contó que el año pasado su madre tuvo un ACV del cual se había recuperado, agregó que su padre estaba bien de salud. Además contó que el auto estaba en perfectas condiciones y relató que su papá los cuidaba mucho "era parte de su vida", aseguró y explicó que como su papá fue camionero este Renault 9 era como una forma de mantener vivo su amor por los autos y la conducción. "Yo creo que si le sacábamos la tarjeta verde, se moría", dijo la mujer.





Los hechos parecen confirmar que el vehículo estaba en buenas condiciones ya que cuando lo fueron a sacar de la salina, el vehículo "arrancó de inmediato".





La última vez que María habló con sus padres, le dijeron que estaban "un poquito perdiditos", aunque agregó que nunca creyó que pasaría algo así.





Sobre la zona en la que aparecieron sus padres la mujer dijo que es una zona muy "peligrosa" y que no cuenta con señalización que advierta sobre las salinas.





Antes de terminar le agradeció a todos por la ayuda recibida para dar con sus papás. Incluso subió un posteo en su perfil de Facebook: "AGRADECIDA asi me siento, gracias a todos los que de una manera u otra hicieron por dar con el paradero de mis papis. Si los tenes no t olvides de besarlos y de decirles que los amas, yo lo hice, los bese hasta el cansancio, los extraño tanto y se que cuando esta locura pase los extrañare mas, tambien aprendí que la vida te premia con muchas cosas y que no dimensionamos lo rico que somos, a mi entre otras cosas me premio con ellos, mis papis grandes personas, buena gente, rica en valores, muy queridas, que mas se puede pedir, Ramón y Chiqui, como dice su nieto Pablo, "cuando los quiera ver los buscare en mi corazon" buen viaje viejitos, los amo"





