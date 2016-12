La gente está a favor de vetar la nueva ley de Ganancias si la aprueba el Senado

Luego que los Diputados dieran media sanción al proyecto de ley de Ganancias impulsada por la oposición, una encuesta realizada por sanjuan8.com arrojó que el 52,01% de los participantes está de acuerdo con la versión que el presidente vetaría la medida si este martes es aprobada por Senadores.

En oposición a ello el 47,99% de los votantes dijo no estar de acuerdo con que Macri frene la promulgación de la ley.

Al ser consultado si vetará la norma en caso de que sea aprobada por el Senado, el jefe de Estado enfatizó: "No hay que adelantarnos. Dejemos que el debate fluya". Mauricio Macri volvió a apelar al respaldo de los gobernadores. "Confío en la mayoría de los gobernadores. Los he visto sensatos, preocupados por cumplirle a los argentinos. No hay que mentirle más a la gente", manifestó.