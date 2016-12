La Facultad de Ingeniería implementó el sistema de ingreso libre y sin restricciones

En el marco de la reforma de la Ley de Educación Superior Nº 27.204 que estableció expresamente la gratuidad de las universidades públicas y prohibió los exámenes de ingreso eliminatorios, y teniendo en cuenta los diferentes niveles de conocimiento adquiridos por los jóvenes durante el Ciclo de Enseñanza Media, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería aprobó un nuevo Programa de Ingreso Libre e Irrestricto.



La meta prevista para la nivelación 2017 responde a la Ordenanza Nº 06/95 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, y tiene como objetivos centrales: afianzar conocimientos básicos de los alumnos antes de iniciar el Primer año de su Carrera Universitaria en la Facultad de Ingeniería; recordar conceptos adquiridos durante el Ciclo de Enseñanza Media, indispensables para iniciar el curso regular; reforzar temas en los que se presentan las principales dificultades de comprensión y reconocer algunos aspectos esenciales para facilitar la interpretación y resolución de situaciones problemáticas.



El programa de Ingreso común para todas las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan consta de tres instancias: las asignaturas "Matemática" y "Lectura y Comprensión de Textos", con el objetivo de nivelar los contenidos curriculares prescriptos por la Educación General Básica y Secundaria, y el correspondiente al módulo "Introducción a la Vida Universitaria" (IVU).



Se considera incluido en el Programa de Ingreso Libre e Irrestricto - Modalidad Presencial 2017:



- Dos instancias de Evaluación Diagnóstica con carácter de Exámenes Libres, en el mes de noviembre de 2016.



- Curso Nivelatorio de Apoyo para Ingreso Presencial compuesto por las asignaturas "Matemática" y "Lectura y Comprensión de Textos, con distintas instancias de Evaluación Diagnóstica, y el Módulo denominado Introducción a la Vida Universitaria (IVU), en el periodo: 01 de FEBRERO a 09 de marzo de 2017.





CARÁCTER NIVELATORIO CON EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS



La Facultad de Ingeniería ofrecerá a sus ingresantes un paquete compuesto por 3 cursos: Lectura y Comprensión de Textos, Matemática y Módulo de Introducción a la Vida Universitaria (IVU). Los inscriptos deberán acreditar un porcentaje mínimo de asistencia a estas instancias y realizar Evaluaciones Diagnósticas Parciales escritas.



A diferencia del sistema anterior, en el nuevo programa las evaluaciones tendrán un carácter estrictamente diagnóstico. Esto significa que el alcance o insuficiencia respecto a los objetivos propuestos NO modificará la situación de los ingresantes. La función de las evaluaciones será orientadora y tendrá como finalidad habilitar Comisiones Permanentes de apoyo para aquellos alumnos que no pudieran, en primera instancia, alcanzar los conocimientos y demostrar las competencias básicas requeridas.



Todo aspirante que cuente con certificado de Estudios Secundarios finalizados, acredite asistencia a los cursos del Ingreso y acceda a realizar las evaluaciones parciales escritas, será considerado alumno de la facultad. Esta condición le permitirá comenzar a cursar y rendir materias del ciclo básico de cualquiera de las carreras de Ingeniería.



Aquellos alumnos que acrediten inscripción a la Facultad, hayan realizado el Módulo IVU y no hayan superado las evaluaciones diagnósticas contarán con una opción que se repetirá mensualmente el último viernes de cada mes, en el mismo horario, tanto para Lectura y Comprensión de Textos como para Matemática, pudiendo el ingresantes rendir una asignatura exclusivamente, hasta completar la totalidad de los objetivos del curso de Ingreso.





SISTEMA DE ASESORÍA Y COMISIONES DE APOYO PERMANENTE



Los resultados de las Evaluaciones Diagnósticas Parciales y de Evaluación Diagnóstica Final, habilitarán la formación de Comisiones Permanentes. Los alumnos derivados a estas comisiones podrán continuar avanzando en sus estudios regulares.



Las Comisiones Permanentes convocarán a los alumnos que no hayan superado satisfactoriamente las evaluaciones diagnósticas, a participar de reuniones periódicas para brindarles una orientación integral. Estarán a cargo docentes de cada asignatura, profesionales del Centro Educativo Técnico Universitario (CUTE) de la Facultad y de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la UNSJ. Todas acciones orientadas al cumplimiento de una primera etapa nivelatoria del ingreso y de una posterior etapa de mantenimiento y retención, durante el cursado de grado.