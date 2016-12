La ex de Matías Alé volvió a la escena con sus fotos en Instagram

María del Mar se convirtió en un personaje conocido en los medios luego de su relación y posterior casamiento con Matías Alé.

La modelo se divorció del actor luego de su brote psicótico, pero sin embargo se supo mantener en la farándula nacional como una pieza fija.

Embed Summer @vyvaiglamstyle Una foto publicada por Maria Del Mar (@mariadelmar_molar) el 10 de Nov de 2016 a la(s) 1:09 PST



Luego de su fugaz paso por el Bailando 2016, María del Mar Cuello Molar se alejó de la exposición mediática que supo tener.





Embed Disfrutando una linda tarde de pile con esta bikini que es una @vyvaiglamstyle cc @cgarciaok Una foto publicada por Maria Del Mar (@mariadelmar_molar) el 15 de Nov de 2016 a la(s) 10:46 PST



No obstante, la bella cordobesa no para de deslumbrar en las redes sociales. Recientemente, la ex del actor compartió en su cuenta de Instagram fotos muy hot