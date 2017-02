La confesión de Guido Pella tras la dura derrota en Copa Davis

El bahiense Guido Pella admitió este viernes que por primera vez se sintió incómodo en una Copa Davis, luego de haber perdido con Paolo Lorenzi en sets corridos el punto que inauguró la serie de la ronda inicial del Grupo Mundial entre la Argentina e Italia, en el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra.





"Por primera vez me sentí incómodo en la Davis. No encontré jamás la forma de jugar, pegué forzado y acumulé demasiados errores, algunos me sorprendieron a mi mismo", analizó el tenista de 26 años con mucha autocrítica, en la conferencia de prensa que ofreció en en el Parque Sarmiento tras la dura derrota.





Pella perdió con Lorenzi por 6-3, 6-3 y 6-3 en dos horas y 25 minutos con un rendimiento muy bajo, al punto de que acumuló 47 errores no forzados y jamás puso en apuros a su rival.





"Lorenzi tuvo méritos, fue inteligente cuando se dio cuenta que yo estaba impreciso y erraba demasiado, así me fue debilitando cada vez más y creo que ganó muy bien", comentó Pella, quien hizo su debut en el país, ya que había jugado el año pasado las cuatro series en Europa, ante Polonia, Italia, Gran Bretaña y Croacia.





Pese al impacto anímico negativo, Pella resaltó que aún la serie no está definida y que espera tener la chance de volver a jugar el domingo.





"Italia tiene tres tenistas de calidad y en un nivel alto como Fognini, Seppi y Lorenzi. Sabíamos que sería complicado pero ahora no hay que lamentarse, debemos dar vuelta rápido la página y pensar en lo que resta jugar", concluyó Pella, quien quedó con un récord de tres victorias y dos derrotas con la camiseta argentina.