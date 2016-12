La China relató el talento oculto de Benjamín Vicuña

En una entrevista para promocionar la película "Sing", la China Suárez contó cuál es el talento oculto de Benjamín Vicuña.





La actriz admitió que el chileno la entretiene con una aptitud que aún no ha mostrado en público y se trata de imitar voces, por ejemplo, de animales.





"Benja es el mejor imitador de voces", comenzó La China. "Nadie conoce esa faceta. Hace la sirena de no sé qué... Me dice '¿qué ruido querés que te haga?'. 'No sé, el ñandú', le digo", agregó.





"Pero le digo 'Benja, no sé cómo suena un ñandú, no tengo idea, nunca escuché", comentó con una sonrisa la mamá de Rufina.