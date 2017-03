La CGT fue directa contra Macri: "Necesitamos respuestas sino habrá paro nacional"

El primero en hablar del triunvirato fue Acuña quien señaló que ellos también quieren diálogo como el Gobierno "pero con respuestas para los trabajadores". "Este Gobierno se jacta de que cuando se equivoca, da marcha atrás pero para los trabajadores no hay marcha atrás respecto a la pérdida del poder adquisitivo cuando la inflación del año pasado fue del 40%. Se imaginan si fueran médicos, estaríamos todos muertos porque no aciertan una. Si el gobierno no da respuesta habrá fecha de paro antes de que termine marzo para principios abril. Con el diálogo solo no hacemos nada, necesitamos respuestas ahora", afirmó.

En tanto, Schmid destacó que "el Gobierno ve un retrato social y económico que la mayoría de los que estamos acá no vemos". "Hablan de la aparición de brotes verdes pero hasta que no se conviertan en ramas los que sufrimos somos nosotros. El gobierno, la expresion política de Cambiemos, dijo que quieren pobreza cero pero que para eso vamos a tardar 20 años. En cambio ha sido muy veloz para resolver la demanda de grupos económicos. Por eso vamos a medida de fuerza. Porque hay una velocidad para los poderosos y otra para los débiles y así se agiganta la brecha".

"La visión que tienen los voceros que se creen modernos y los ceos que se creen gerentes es que nos jodamos porque nacimos en lugares pobres, que nos aguantemos la malaria porque no nacimos en cuna de oro y esa es una visión que nunca va a compartir la CGT. Vamos a llevar adelante esa protesta para que el silencio ensordecedor haga que el Gobierno vea ese retrato social que la mayoría de los argentinos ve", agregó.

Por último, Daer dijo que "la fecha de paro está puesta si el gobierno no rectifica sus políticas" y que será "los primeros días de abril". "Compañeros la fecha está puesta. Si este gobierno no rectifica sus políticas, los primeros días de abril hay paro. No nos tembló el pulso para movilizarnos como estamos acá. Somos conscientes de lo que estamos viviendo y por eso planteamos firmemente rectificaciones. Si no hay rectificación vamos a parar el país 24 horas".

Uno de los cortes más numerosos se daba en el cruce de la avenida Belgrano y la calle Piedras, en inmediaciones de la cartera que conduce Francisco Cabrera, donde se podían ver banderas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), entre otras.