La AFA confirmó el llamado a elecciones para el próximo 28 de abril

a FIFA se comunicó en las últimas horas con los miembros de la Comisión Normalizadora de AFA para dar a conocer su pretensión de calendario administrativo 2017, que culminaría el próximo 28 de abril con las elecciones para decidir las nuevas autoridades.Hace unos días atrás, según retrató el diario La Nación, el Comité de Regularización que gobierna la AFA mandó por correo electrónico su propuesta de calendario para los próximos meses. O sea que, ante la ausencia de Armando Pérez y con Pablo Toviggino fuera de las decisiones, Javier Medín y Carolina Cristinziano fueron quienes proyectaron la situación, como respuesta a la autoconvocatoria de 52 asambleistas de la semana pasada, que convocó a elecciones para el 15 de febrero en Ezeiza.En la agenda que envió la Comisión Normalizadora a FIFA estaban los temas más calientes: la aprobación del nuevo estatuto y el llamado a elecciones.La FIFA tomó nota de aquel pedido y, según trascendió, aceptó las sugerencias. La agenda consensuada marca que el proyecto del nuevo estatuto se recibirá el 23 de enero, y que luego será distribuido entre las distintas asociaciones, para que lo trasladen a los clubes.El 6 de febrero será el límite para que los representantes clubes señalen sus objeciones, que el Comité de Regularización tendrá que remitirlas a la FIFA y la Conmebol.El 14 de febrero, el Comité de Regularización convocará a Asamblea para reformar el estatuto, que se realizará el 14 de marzo. Con el estatuto aprobado, el órgano que integran Armando Pérez, Javier Medín, Carolina Cristinziano y Pablo Toviggino, realizará el llamado para elegir presidente: que sería el viernes 28 de abril en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza.Un punto importante es que las elecciones deberán llevarse a cabo "con el criterio FIFA", por lo que cada candidato deberá pasar la denominada prueba de Integridad.En ese sentido, a diferencia de lo que ocurrió históricamente, cada candidato deberá presentar a sus 15 hombres para integrar el nuevo Consejo de la AFA, que dejará de tener más de 40 como en el antiguo Comité Ejecutivo.Y también deberán presentar a sus candidatos al Comité de Ética, que entrará en vigencia con el nuevo estatuto.En este escenario, el cuarteto de funcionarios designados por FIFA y Conmebol dejará sus funciones a principios de mayo, y le dejará lugar al presidente electo por la Asamblea, que tendrá la composición y la representatividad fijadas por el nuevo estatuto.En caso de que se confirmen las modificaciones al proyecto original pretendidas por la FIFA -que colocaría 22 representantes de Primera División y 18 del Ascenso), las categorías menores perderían la mayoría automática y ya no podrían elegir por su cuenta al nuevo presidente de la AFA.Aunque la semana pasada los clubes del ascenso y varias entidades de primera se autoconvocaron en la AFA, consiguieron quórum y reunieron las firmas de 50 asambleístas para llamar a una Asamblea Extraordinaria fijada para el 15 de febrero, la AFA no recibió ninguna presentación oficial con respecto a esta convocatoria: el Ascenso Unido todavía no entregó el pedido en la mesa de entradas.De todas maneras, y más allá de lo que ocurra con este pedido, la FIFA (que estaba enterada de la autoconvocatoria del ascenso y el llamado a Asamblea Extraordinaria) fijó su postura y aprueba el llamado a elecciones, si se cumplen todos los requisitos, para el 28 de abril.