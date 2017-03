Katy Perry admitió que "rogaba no sentirse gay" durante su "adolescencia inconsciente". La cantante de 32 años se abrió sobre su sexualidad y elogió a la comunidad gay mientras recibía un premio de la Human Rights Campaign en Los Angeles. Perry nació en el seno de una familia cristiana fundamentalista, pero dijo que sentía curiosidad y que sabía que la sexualidad no era un asunto de blanco o negro.