Karina con los tapones de punta: "Si hice esto es porque con mi hija, no"

Karina La Princesita arremetió en las últimas horas contra Gianinna Maradona, la ex pareja de su novio, Sergio "el Kun# Agüero, con quien hace pocos días protagonizó un picante cruce tuitero luego de que la joven intentara averiguar detalles sobre una pelea de sus hijos.





Minutos después de brindar un show en Mar del Plata, la cantante de cumbia le concedió una entrevista a Crónica TV y aclaró que no está arrepentida de haber cruzado a la hija del Diez en las redes.





"Aprendí a manejar estas cosas, por eso no hablo nunca (de mi vida privada), pero sí cuando hace falta. Mirá que yo soporto que se metan conmigo, en cosas que yo sé que son mentiras. Si hubiera querido tele me hubiese sentado en muchos momentos a decir tal o cual cosa... Y la verdad es que no me interesa", aseguró La Princesita.





Y siguió: "La tele me la gané siempre sola y no hablando mal de otro artista. Nunca me crucé con nadie. Si se da, se da y si no, no. Si me dicen: 'Vamos a lo de Susana o a lo de Tinelli a presentar un disco', yo voy y no pasa nada. No invento cosas para salir en la tele. Si hice esto es porque con mi hija, no. Y lo volvería a hacer, no estoy arrepentida. Me mantengo en esa postura".





"Yo no me defiendo nunca, pero me parece que en problemas de los grandes no hay que meter a los chicos. Entiendo que por las redes la gente diga 'Nena, la estás metiendo vos', pero yo dejé bien claritas las cosas que había que dejar y no va a haber más problemas", completó la novia del Kun.