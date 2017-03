Juicio por Lesa Humanidad en San Juan: la etapa de lectura de cargos y acusaciones demoraría más de un mes

Este lunes se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio por delitos de Lesa Humanidad que se desarrolla en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Se trata de la lectura de cargos y acusaciones a 21 imputados que cometieron crímenes contra más de 200 víctimas en el área provincial militar 332.

Las audiencias son los lunes y se estima que el juicio durará más de un año.

Horacio Rodríguez Del Cid, abogado querellante, expreso que "es muy importante para todos los argentinos que esta acusación se consolide, porque los derechos humanos son un bien de la sociedad y nadie puede apropiarse de ellos".

Testimonios de víctimas

Héctor y Diana forman parte de las 200 personas torturadas en la etapa de la última dictadura militar de 1976 a 1983. Comentaron su caso y apreciación sobre el proceso judicial.

Héctor Cevinelli: "En ese momento era estudiante de Ingeniería en Minas y trabajaba en el Instituto de Investigaciones Mineras. El 11 de marzo de 1973, mientras dormía por la noche, una patota entró por la fuerza a mi casa, me secuestró, robaron mis pertenencias y mi medio de transporte, que era la moto. Había dejado la militancia política, pero seguramente alguien me nombró y me fueron a buscar para sacarme información a través de sus métodos de tortura".

Diana Kurbán: "Finalmente se hace justicia. Soy una de las tantas víctimas que se alegra de que haya un proceso de justicia. Aun cuando uno estaba en condiciones tremendas de inferioridad, lo único que nos animaba era que en algún momento, no importaba cuándo, se iba a hacer justicia".