Juanita Tinelli involucrada en una pelea callejera

La pelea en plena calle que involucró a Juanita Tinelli, sus amigas y un grupo de chicos del colegio ORT Argentina, sigue generando repercusiones de todo tipo. Por eso, luego de que crearan un perfil falso de la hija de Marcelo, queriéndole endilgar frases antisemitas, la joven decidió hacer un descargo por Instagram antes de decidir dejar de utilizar su cuenta. “Yo no tengo nada en contra de los judíos, y por eso lo vengo a aclarar“, dijo Juana en un videochat que hizo para sus seguidores en la red.

“Le están haciendo un quilombo a mi viejo, y un montón de quilombos a mí, y prefiero dejar Instagram un poco porque me están acusando de cosas que yo no dije”, aseguró la hija de Paula Robles, y agregó: “Mis viejos están decepcionados de mí porque saben que yo no soy así. Confían en mí, porque me conocen y saben que yo no dije esa cosas“.

Sin embargo, la adolescente sí se hizo cargo de su participación en el episodio callejero. “No tenía por qué estar ahí. No se me pasó por la cabeza decirles que paren. No me voy a hacer cargo de algo que nunca dije. Si no, pido perdón. Pero no, sólo tengo que hacerme cargo de que estuve filmando, y obviamente eso está mal. Me reía y filmé, y me hago cargo de eso. Pero no la insulté“, aclaró.

Visiblemente preocupada y arrepentida, siguió con su descargo: “Deben tener una impresión muy fea mía, pero yo no tengo nada en contra de esa religión, ni en contra de nadie. Nunca le pegaría ni a una chica ni a un chico. Si quieren cierren sus cuentas de fans. Yo no voy a cerrar mi cuenta de Instagram pero sí voy a dejar de usarla por un tiempo, y por eso borré mis fotos”.