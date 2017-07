Juan Román Riquelme le contestó a Tevez y a Maradona, a su manera

El ex futbolista de Boca Juan Román Riquelme aseguró que no le "interesa" lo que diga Diego Maradona, quien lo trató de "pecho frío" al señalar que Carlos Tevez es el "jugador del pueblo", pero agregó que "si de seis Libertadores, mis compañeros me hicieron ganar tres, tan mal no le hice al club".

"No me interesa lo que diga Maradona. Cambio de canal", se limitó a decir Riquelme, tras lo cual remarcó: "Mis amigos saben que no me interesa lo que diga Maradona y por eso no me lo cuentan".

En declaraciones a Fox Sports, Riquelme evitó polemizar con el técnico, quien hace unos días indicó: "Carlitos (Tevez) siempre fue de mis preferidos. No me cabe duda que si hay un jugador del pueblo es él, el otro pecho frío no".

Al ser consultado por Tevez, Riquelme manifestó: "A Carlitos lo conozco de pibito y es un buen chico. Otra cosa no voy a decir. Cada uno decide lo que tiene que hacer. Ojalá Tévez esté contento en China. Otra cosa no puedo opinar".

Luego señaló que "si de seis Libertadores, mis compañeros me hicieron ganar tres, tan mal no le hice al club", y explicó que el equipo que dirigió Miguel Angel Russo "fue el que mejor jugó al ganar la Copa Libertadores", de la que se cumplen diez años.

"Yo solo fui un jugador de fútbol que tuvo compañeros que le hicieron ganar muchos títulos. Cuando empezaba la Copa teníamos la obligación de jugar los 14 partidos", expresó.

Al referirse a la Copa Libertadores, Riquelme aún se mostró dolido por la eliminación de Boca ante Independiente del Valle de Ecuador en la semifinal de la edición 2016.

"Nos lastimó mucho como club perder con Independiente del Valle, porque no podemos perder con Independiente del Valle, porque nos dieron 45 días para preparar un partido semifinal, y chau. Yo nunca tuve ese tiempo para preparar un partido", expresó.

En ese sentido, destacó el hecho de tener a compañeros como Palermo, y agregó "Martín es el mejor número 9 de los últimos 20, 30 años, del fútbol argentino. Tuve la ventaja de jugar con él".

Riquelme dijo que "cuando (Carlos) Bianchi llegó en el '98 nos acostumbró a ganar", y luego hizo un pedido para que "la Bombonera siga en donde está, porque es increíble. La única cancha que se mueve es la Bombonera y eso es una ventaja, y Boca es muy fuerte cuando la gente grita y salta".

"Más allá de eso uno necesita un buen equipo, porque por más que la gente grite y salte si no tenés un buen equipo, no le ganás a nadie. Ojalá puedan hacer un estadio más grande, de 100.000 personas, pero igualmente va a quedar gente afuera. Somos muchos los bosteros", afirmó.