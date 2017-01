Jorge Rial y Chano se cruzaron fuerte: "¿Ahora agitas por acá?'"

Embed Hoy en @intrusosoficial la verdadera historia de la internación de @CHANOTB . Tres dias de caravana, delirios y llantos. — JORGE RIAL (@rialjorge) 16 de enero de 2017



Al ver esto, Chano empezó a retrucar: "Jorge porque no me preguntas a mí la verdadera historia? No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono", lanzó.





Embed Jorge porque no me preguntas a mí la verdadera historia. ?No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono . https://t.co/pG8ugpVcUT — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 16 de enero de 2017



Y ahí nomás, después de la respuesta de Rial, se terminaron elevando los tonos de la discusión: "Nos vas a contestar o hacerte el distraído como las otras veces? Ahora agitas por acá?", expresó el conductor.





Embed @CHANOTB @intrusosoficial Nos vas a contestar o hacerte el distraido como las otras veces? Ahora agitas por acá? — JORGE RIAL (@rialjorge) 16 de enero de 2017



Y ahí Chano se le plantó: "Si te agito y? Hace tiempo que necesitas una agitadita genio = me caes bien.pero a mí, seguramente Como a vos. no me agita nadie".





Embed @rialjorge si t agito y? hace tiempo q necesitas una agitadita genio = me caes bien.pero a mí ,seguramente Como a vos .no me agita nadie — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 17 de enero de 2017



Tremendo cruce.

Jorge Rial y Chano mantuvieron un fuerte cruce en Twitter. Todo comenzó cuando el conductor de "Intrusos" anunció que iba a tocar el tema de la internación del cantante en su programa.