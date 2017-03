Jimena Barón se convirtió en una diosa codiciada por un galán anónimo

Frontal y desprejuiciada, Jimena Barón (29) no teme a las críticas a la hora de lanzar declaraciones o publicar fotos (muy) sexies en sus cuentas de las redes sociales. "Hay un mambo de desigualdad entre el hombre y la mujer, pero a mí este revuelo no me preocupa porque yo me manejo así con los hombres desde chicas. Soy una mina frontal", afirmó la actriz de Quiero vivir a tu lado, tras los comentarios negativos recibidos por sus piropos públicos al cantante Maluma.





Soltera y disfrutando el momento, Jimena compartió en un Instagram Stories su alegría por un ramo de flores sin remitente. Diosa codiciada, la actriz improvisó un baile con el obsequio en manos junto a su hijo, Morrison. Pero es no fue todo.





La bella morocha publicó una nueva foto de su increíble lomazo. Barón posteó una instantánea de su torso en bikini. "Verano caliente", escribió en la imagen que recibió miles de me gusta y numerosos piropos. Aunque, también, hubo críticas. "¿¿¿Por qué ponemos tanto énfasis en el cuerpo??? Qué nos está faltando afuera.... animate a mostrar otra faceta que estoy segura también nos va a encantar. No te reduzcas a lo físico, sos bellísima... pero valés y sos más que una panza chata", fue uno de los comentarios.





jimena2.jpg