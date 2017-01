Jennifer Aniston vuelve a la pantalla de TV

Jennifer Aniston se siente como en casa estando en la televisión, y aunque no planea organizar ninguna reunión de Friends al mejor estilo de Will & Grace, la actriz de 47 años espera estelarizar una nueva serie de TV muy pronto. "He pensado mucho en eso. Ahí es donde está el trabajo. Ahí es donde está la calidad", le dijo a Variety. "En este punto de mi carrera, quiero se parte de historias maravillosas, personajes emocionantes, y también simplemente pasarla bien".

Aniston, cuya última aparición en televisión fue en 2010, en Cougar Town, la serie de Courtney Cox, añade, "Cuando estás en tus 20's, irte de casa era una aventura. Conocer nuevas personas, ver otras partes del país o del mundo, fue tan emocionante. Ahora es sobre querer estar más cerca de casa y simplemente disfrutar tu tiempo. Se va muy rápido. La experiencia tiene que ser una buena experiencia. No tengo tiempo para gritar, directores molestos o el mal comportamiento de nadie".

La estrella de Horrible Bosses no se opone a realizar series de televisión para las nuevas plataformas de streaming, en lugar de para los medios tradicionales. "Cualquier lugar sería maravilloso. Netflix, Amazon, todo lo que estás viendo en la televisión es fantástico", dijo Aniston. "Es como si no hubiera mucha diferencia".

De hecho el esposo de Aniston, Justin Theroux, actualmente actúa The Leftovers de HBO. En su tiempo libre ambos disfrutan de "ver The Crown" en Netflix, serie que ganó dos Golden Globes.

Por supuesto, Amazon y Netflix también están en el negocio del cine, y muchas de las películas de las dos compañías reciben estrenos en cines. "Eso es verdad. Antes se pensaba que no era tan respetable si una película iba un día en una fecha, pero creo que es fantástico", dijo Aniston. "Siempre seré un idiota por querer ir al cine. Hay algo que me hace sentir triste sobre el hecho de que la experiencia disminuya cada vez más, porque la gente está viendo todo desde las pantallas de sus televisores. Pero al final del día, cuando es igual de bueno, sino mejor, ¿por qué no?".

Aniston también asegura que planea seguir trabajando detrás de las cámaras, especialmente como productora. "Oh, lo amo. Hay algo muy emocionante sobre ser parte de un proyecto desde la semilla de ello, y organizarlo todo", le dijo a Variety. "Y simplemente te sientes orgulloso de ello en otro nivel". (Eonline)